В России еще с советских времен повелась традиция что-нибудь сделать до определенной даты. И не важно, реально ли это выполнить, и все ли будет готово к этому времени. Если есть приказ сверху, то нужно сделать, и не важно, какие жертвы для этого будут принесены.

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Война против Украины не стала исключением. Здесь россияне постоянно угрожают до определенной даты что-нибудь сделать. В качестве примера – "захватить Киев за три дня" с начала полномасштабного вторжения. Правда из-за постоянного "форсирования событий", конечная дата постоянно "переносится". А порой просто "забываются" кремлевскими захватчиками и их пропагандистами.

Не стала исключением и ситуация с Донецкой и Луганской областью. Потерпев поражение в бою за Киев, Россия решила сосредоточить все внимание на оккупации именно этих регионов целиком. Ведь часть Донецкой и Луганской областей была под российской оккупацией еще с 2014 года.

Теперь кремлевская верхушка поставила перед своей армией убийц, насильников и мародеров задачу захватить всю Луганскую область до 26 июня. Информацию о такой очередной "решающей дате" подтвердила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Для этого оккупантам нужно захватить Северодонецк, после этого Лисичанск и выйти по трассе на Бахмут. Пока же продолжаются бои за Северодонецк.

26 июня – дата нереальная

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай довольно скептически относится к вероятности захвата всей области российской армией до 26 июня.

"Что касается дат в целом, по нашей информации, даты россияне не озвучивают никакие. Я вообще не понимаю, откуда у них взялась дата 26 июня. Потому что дат было очень много. Мы же помнит момо и "Киев и три – четыре дня ", и у нас парад провести 9 мая. Затем 10 июня, 12 июня, когда празднуют "дно России". Многие даты были разными", – заявил Сергей Гайдай.

Он заверил, что ни 24 июня, когда будет четыре месяца с момента полномасштабного вторжения России в Украину, ни 26 июня Луганская область не будет полностью под российской оккупацией.

"И я могу с уверенностью сказать, что Луганскую область они не пройдут. На сегодняшний день Луганская область им как кость в горле, потому что это такой форпост, крепость, которая сковывает на себе большое количество российских войск. Это раз. А в политическом плане россияне не могут выполнить то, что они озвучивали давным-давно - вывести так называемую "лнр" на административные границы Луганской области. И это тоже большой минус для них и деморализующий фактор. Поэтому 26 июня - дата нереальная. Не смогут они до 26 июня пройти Луганск область", – заверил Сергей Гайдай.

По данным Генштаба ВСУ, противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Северодонецком и Бахмутском направлениях для выхода на административные границы Луганской области. Враг пытается установить полный контроль над городом Северодонецк, блокировать подразделения Сил обороны в районах населенных пунктов Боровское и Вороново, боевые действия продолжаются.

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