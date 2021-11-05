Пресс-служба Луганской областной прокуратуры сообщила, что ему инкриминируют посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также – участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

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В течение 2015 – 2017 годов обвиняемый занимал на оккупированной территории Луганщины должности так называемого "следователя" и "прокурора". В это время он активно поддерживал российских боевиков.

В частности, участвовал в обеспечении выполнения и соблюдения незаконных законов, которые вводили оккупанты. Это противоречит украинскому законодательству и нарушает права местных жителей.

Кроме того, на протяжении 2 лет обвиняемый координировал прокуратуры оккупантов в направлении борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Сейчас обвиняемый находится в розыске. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Экс-прокурору Севастополя объявили подозрение

Экс-прокурор Севастополя в 2014 году согласился на предложение пророссийских боевиков и продолжил занимать "должность" так называемого "исполняющего обязанности прокурора" города Севастополь. Также он участвовал в незаконном образовании и функционировании в Севастополе системы органов государственной власти России.

Теперь ему инкриминируют государственную измену.

В Офисе генпрокурора рассказали, что "сейчас экс-работник органов прокуратуры Украины является госсоветником юстиции 2 класса органов прокуратуры России и возглавляет прокуратуру Республики Адыгея".

Публикация Луганской областной прокуратуры:

На Луганщине заочно будут судить бывшего "прокурора" так называемой "генпрокуратуры ЛНР" оккупационной администрации РФ

Сватовская окружная прокуратура Луганской области по результатам специального досудебного расследования направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего "прокурора" так называемой "Генеральной прокуратуры ЛНР" по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, участии в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

По данным следствия, в период с 2015 по 2017 годы обвиняемый, находясь на должностях "следователя" и "прокурора" так называемой "Генпрокуратуры ЛНР", совершал действия в поддержку оккупационной администрации Российской Федерации. Он принимал участие в обеспечении выполнения и соблюдения незаконно выданных "законов и нормативно-правовых актов самопровозглашенной власти "ЛНР", что противоречит украинскому законодательству и нарушает права жителей неподконтрольной органам государственной власти территории Луганщины.

Кроме того, установлено, что в течение двух лет обвиняемый координировал деятельность региональных органов прокуратуры так называемой "ЛНР" по направлению борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Специальное досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Сватовского районного отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Сейчас лицо находится в розыске. Обвинительный акт направлен в Сватовский районный суд Луганской области для рассмотрения по существу.

За совершение инкриминируемых преступлений обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.