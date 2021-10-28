Он продолжил занимать "должность" так называемого "исполняющего обязанности прокурора" города Севастополя. Осуществлял так называемую деятельность без подчинения Генеральной прокуратуре Украины.

К теме Был в рядах оккупантов: на Луганщине будут судить руководителя вагоноремонтного предприятия

Офис генпрокурора подозревает в госизмене экс-прокурора

Прокуроры Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса генпрокурора сообщили о подозрении в государственной измене бывшему работнику органов прокуратуры Украины.

По данным следствия, экс-начальник отдела прокуратуры города Севастополя:

в марте 2014 года согласился на предложение занять должность исполняющего обязанности прокурора Севастополя без подчинения Генпрокуратуре;

будучи сотрудником органов прокуратуры Украины с 2001 года, он помогал в проведении подрывной деятельности против Украины представителям спецслужб, правоохранительных и других органов госвласти России;

а также в незаконном образовании и функционировании в Севастополе системы органов государственной власти России.

После этого, согласно указу Президента России, за 2 мая 2014 года, его назначили так называемым "руководителем" незаконно созданного оккупационного органа "прокуратура города Севастополя", где он продолжил осуществление функций "руководителя" оккупационного органа и организовывал его деятельность до октября 2018 года.

Сейчас бывший сотрудник органов прокуратуры Украины является госсоветником юстиции 2 класса органов прокуратуры России и возглавляет прокуратуру Республики Адыгея,

– рассказали в Офисе генпрокурора.

Пока прокуроры и следователи продолжают собирать доказательства причастности представителей власти и служебных лиц Вооруженных сил России к:

развязыванию и ведению войны против Украины;

совершению других преступлений, которые привели к оккупации Крыма.

Коротко о последних делах Офиса генпрокурора против оккупантов