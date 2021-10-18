После этого обвиняемый с оружием в руках организовывал и нес службу на блокпостах. Он делал это вместе с другими участниками незаконного формирования.

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Блокпосты были расположены на дороге между населенными пунктами Славяносербск и Трехизбенка по обе стороны автомобильного моста через реку Северский Донец.

Какими были обязанности обвиняемого

Мужчина распределял функции между участниками, которые несли службу на блокпостах, и контролировал деятельность дежурных смен.

Также он имел полномочия организовывать и обеспечивать проверку документов, задерживать людей и проводить обыски их транспорта.

После совершения преступлений мужчина вернулся на подконтрольную правительству Украины территорию. Он возглавлял несколько предприятий в области железнодорожного транспорта, в частности государственной формы собственности.

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