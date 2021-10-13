Летательный аппарат перехватили на линии разграничения. Оккупанты использовали его для ведения разведки и корректировки обстрелов позиций украинских военных.

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Спецслужба перехватила у боевиков российский беспилотник

Благодаря экспертизе выяснили, что перехваченный у российских наемников летательный аппарат является боевым беспилотником "Гранат-1". Такие производят на одном из предприятий военно-промышленного комплекса России.


Боевиков поймали на использовании российских беспилотников / Фото СБУ

Открыли уголовные производства

Следователи СБУ открыли уголовные дела по следующим статьям:

  • террористический акт;
  • нарушение законов и обычаев войны.

Сейчас идет расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности виновных.

К слову, спецслужба передала на экспертизу еще 2 вражеских беспилотника, которые были перехвачены на линии разграничения.


Оккупанты использовали беспилотники для обстрела позиции ВСУ / Фото СБУ