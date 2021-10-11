Гражданин России приехал в Крым уже после его оккупации страной-агрессором. Главной его мотивацией был карьерный рост и развитие инфраструктуры оккупированного полуострова и его милитаризация.
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Россиянин помогал оккупировать Крым
По версии следователей, с 2014 по 2017 годы чиновник руководил незаконно созданными оккупантами структурами. Они действовали на базе захваченных украинских предприятий.
Россиянин также способствовал дальнейшему захвату украинского имущества. Его использовали для развития инфраструктуры в оккупированном Крыму. Речь идет о перевозке грузов Черноморского флота Министерства обороны России.
Подозреваемый сотрудничал с Аксеновым
В СБУ убеждены, что гражданин России часто приобщался к совещаниям с участием пророссийского политика и самопровозглашенного главы временной российской оккупационной власти в Крыму Сергея Аксенова. Во время встреч чиновник отчитывался о своей деятельности и активно высказывал идеи для реализации других проектов оккупантов.
Мужчину задержали в сентябре 2021 года и объявили подозрение. Ему инкриминируют финансирование действий для нарушения границ государственной границы Украины. Обвинительный акт направили в суд.
Подозреваемому грозит до 5 лет заключения. Сейчас имя задержанного не объявляют.
Задержание пророссийских пропагандистов в Украине: что известно
- СБУ задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста в сентябре 2021 года. Преступную деятельность мужчины разоблачили летом 2020 года, с тех пор он скрывался.
- В Днепре обнаружили конструкторское бюро, которое работало на оккупационные власти Крыма. Они помогали россиянам модернизировать энергетическую инфраструктуру временно оккупированного полуострова.
- На Херсонщине обнаружили мужчину, который помогал оккупантам захватить воздушное пространство Крыма. Он был так называемым заместителем директора захваченного оккупантами аэропорта "Симферополь".