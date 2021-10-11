Громадянин Росії приїхав до Криму вже після його окупації країною-агресоркою. Головною його мотивацією був кар'єрний ріст та розвиток інфраструктури окупованого півострова та його мілітаризація.
Актуально Обіцяли до 10 тисяч доларів: СБУ викрила киян, які шукали українців на війну в Сирію
Росіянин допомагав окупувати Крим
За версією слідчих, з 2014 по 2017 роки чиновник керував незаконно створеними окупантами структурами. Вони діяли на базі захоплених українських підприємств.
Росіянин також сприяв подальшому захопленню українського майна. Його використовували для розбудови інфраструктури в окупованому Криму. Мовиться про перевезення вантажів Чорноморського флоту Міністерства оборони Росії.
Підозрюваний співпрацював з Аксьоновим
У СБУ переконані, що громадянин Росії часто долучався до нарад за участю проросійського політика й самопроголошеного очільника тимчасової російської окупаційної влади в Криму Сергія Аксьонова. Під час зустрічей чиновник звітував про свою діяльність та активно висловлював ідеї для реалізації інших проєктів окупантів.
Чоловіка затримали у вересні 2021 року та оголосили підозру. Йому інкримінують фінансування дій для порушення меж державного кордону України. Обвинувальний акт скерували до суду.
Підозрюваному загрожує до 5 років ув'язнення. Наразі ім'я затриманого не оголошують.
Затримання проросійських пропагандистів в Україні: що відомо
- СБУ затримала в Борисполі проросійського пропагандиста у вересні 2021 року. Злочинну діяльність чоловіка викрили влітку 2020 року, відтоді він переховувався.
- У Дніпрі виявили конструкторське бюро, яке працювало на окупаційну владу Криму. Вони допомагали росіянам модернізувати енергетичну інфраструктуру тимчасово окупованого півострова.
- На Херсонщині виявили чоловіка, який допомагав окупантам захопити повітряний простір Криму. Він був так званим заступником "директора" захопленого окупантами аеропорту "Сімферополь".