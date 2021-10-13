Літальний апарат перехопили на лінії розмежування. Окупанти використовували його для ведення розвідки та коригування обстрілу позицій українських військових.
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Спецслужба перехопила в бойовиків російський безпілотник
Завдяки експертизі з'ясували, що перехоплений у російських найманців літальний апарат є бойовим безпілотником "Гранат-1". Такі виробляють на одному з підприємств воєнно-промислового комплексу Росії.
Бойовиків спіймали на використанні російських безпілотників / Фото СБУ
Розпочали кримінальні провадження
Слідчі СБУ відкрили кримінальні справи за такими статтями:
- терористичний акт;
- порушення законів та звичаїв війни.
Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин протиправної діяльності та притягнення до відповідальності винних.
До слова, спецслужба передала на експертизу ще 2 ворожі безпілотники, які були перехоплені на лінії розмежування.
Окупанти використовували безпілотники для обстрілу позиції ЗСУ / Фото СБУ