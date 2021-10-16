Задержание произошло на одном из блок-постов. Жительницу Луганска заподозрили в преступной деятельности, когда проверяли ее документы.
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Для этого использовали базу данных. В ней подтвердилось, что женщина может быть причастна к боевикам. Ее задержали и доставили в местный участок полиции.
Провокации боевиков: последние новости
- На Донбассе российские наемники провели учения с боевой стрельбой, несмотря на запрет и договоренности.
- За 13 октября оккупанты более 300 раз нарушили режим тишины.
- Боевика, который осуществлял разведку оставленных позиций ВСУ с огнестрельным оружием, задержали и допросили.
- К слову, танкиста-боевика из группировки "Дизель", который обстреливал украинских военных, приговорили к 8 годам.