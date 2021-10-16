Задержание произошло на одном из блок-постов. Жительницу Луганска заподозрили в преступной деятельности, когда проверяли ее документы.

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Для этого использовали базу данных. В ней подтвердилось, что женщина может быть причастна к боевикам. Ее задержали и доставили в местный участок полиции.

Справка. Подозревают, что она совершила преступление, предусмотренное статьей о создании не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований.

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