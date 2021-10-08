Злоумышленника задержали, когда он пытался пересечь линию разграничения. Во время досудебного расследования установили, что он причастен к преступлениям против ВСУ.

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Задержанный принадлежал к рядам незаконных вооруженных формирований с 2016 года. Он занимал должность механика-водителя танка группировки "Дизель".

В чем обвиняют оккупанта

Приморский районный суд Мариуполя признал злоумышленника виновным в таких преступлениях:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

участие в террористической группе или террористической организации;

участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований.

Документировали незаконную деятельность работники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях за процессуального руководства Донецкой областной прокуратуры. Сейчас СБУ продолжает разоблачать причастных к преступлениям против Украины.

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