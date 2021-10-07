Правозащитник Павел Лисянский, который является основателем "Восточной правозащитной группы", рассказал, что на территории, неподконтрольной Украине, настоящая катастрофа с водой.

Читайте также В оккупированном Крыму массово ограничивают подачу воды: оккупанты назвали причину

Ситуация с водой на оккупированном Донбассе

В небольших городах оккупированного Донбасса местные жители остаются без воды 20 – 23 дня в месяц,

– сообщил Лисянский.

Он добавил, что сейчас без воды на оккупированных землях находятся десятки городов.

Вода не поступает не только в многоэтажные и частные дома, но и государственные учреждения, больницы, роддома.

Причины катастрофы с водой

Отсутствие питьевых ресурсов связано прежде всего с катастрофическим состоянием водовода, который с 2014 года не ремонтировался, а деньги на его ремонт разворовывались,

– пояснил Лисянский.

Кроме того, на ситуацию негативно повлияло также закрытие шахт, что произошло с нарушением всех надлежащих норм. "Откачка воды из шахт позволяла наполнять множество водоемов в ОРДЛО, это и реки, и пруды и даже Исаковское водохранилище. Сейчас водоемы мелеют, реки просто пересохли", – подчеркнул правозащитник.

Еще одна проблема, связанная с водой, это огромное количество "копанок" (нелегальные шахты). В основном они расположены в Перевальском и Антрацитовском районах. Уголь из них добывают открытым и закрытым способом. А после добычи полезных ископаемых не проводят рекультивацию и откачку воды.

Лисянский обратил внимание, что контроль за появлением "копанок" оккупационными администрациями на центральном уровне не ведут. А они нарушают геологический состав пород, что негативно влияет на сохранность водоемов.

Люди вынуждены покупать воду в магазинах

Местные жители рассказывают, что в населенные пункты давно не доставляют воду грузовыми машинами. Единственный вариант покупать воду в магазинах.

Цена за 6 литров – 11 рублей или примерно 4 гривны. "Если учесть, сколько потребляет воды одна семья, то сумма получается приличная", – отметил Лисянский.

В то же время в больницах жалуются, что нет возможности даже провести операцию, ведь нечем дезинфицировать инструменты.