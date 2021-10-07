Правозахисник Павло Лисянський, який є засновником "Східної правозахисної групи", розповів, що на території, непідконтрольній Україні, справжня катастрофа з водою.

Читайте також В окупованому Криму масово обмежують подачу води: окупанти назвали причину

Ситуація з водою на окупованому Донбасі

У невеликих містах окупованого Донбасу місцеві жителі залишаються без води 20 – 23 дні в місяць,

– повідомив Лисянський.

Він додав, що наразі без води на окупованих землях перебувають десятки міст.

Вода не надходить не тільки в багатоповерхові та приватні будинки, а й державні установи, лікарні, пологові будинки.

Причини катастрофи з водою

Відсутність питних ресурсів пов'язана насамперед з катастрофічним станом водоводу, який з 2014 року не ремонтувався, а гроші на його ремонт розкрадалися,

– пояснив Лисянський.

Крім того, на ситуацію негативно вплинуло також закриття шахт, що відбулося з порушенням всіх належних норм. "Відкачування води з шахт дозволяло наповнювати безліч водойм в ОРДЛО, це і річки, це й ставки й навіть Ісаківське водосховище. Зараз водойми міліють, річки просто пересохли", – наголосив правозахисник.

Ще одна проблема, пов'язана з водою, це величезна кількість "копанок" (нелегальні шахти). Здебільшого вони розташовані в Перевальському та Антрацитівському районах. Вугілля з них видобувають відкритим і закритим способом. А після видобутку корисних копалин не проводять рекультивацію і відкачування води.

Лисянський звернув увагу, що контроль за появою "копанок" окупаційними адміністраціями на центральному рівні не ведуть. А вони порушують геологічний склад порід, що негативно впливає на збереження водойм.

Люди змушені купувати воду в магазинах

Місцеві жителі розповідають, що у населені пункти давно не доставляють воду вантажними машинами. Єдиний варіант купувати воду в магазинах.

Ціна за 6 літрів – 11 рублів або приблизно 4 гривні. "Якщо врахувати, скільки споживає води одна сім'я, то сума виходить пристойна", – зазначив Лисянський.

Водночас у лікарнях скаржаться, що немає можливості навіть провести операцію, адже нічим дезінфікувати інструменти.