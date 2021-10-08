Зловмисника затримали, коли він намагався перетнути лінію розмежування. Під час досудового розслідування встановили, що він причетний до злочинів проти ЗСУ.
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Затриманий належав до лав незаконних збройних формувань з 2016 року. Він обіймав посаду механіка-водія танку угруповання "Дизель".
У чому звинувачують окупанта
Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним у таких злочинах:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
- участь у терористичній групі чи терористичній організації;
- участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань.
Документували незаконну діяльність працівники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури. Наразі СБУ продовжує викривати причетних до злочинів проти України.
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