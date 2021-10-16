Затримання відбулось на одному з блок-постів. Жительку Луганська запідозрили у злочинній діяльності, коли перевіряли її документи.
До теми Бойовики на Донбасі поранили українського військового
Для цього використовували базу даних. У ній підтвердилось, що жінка може бути причетною до бойовиків. Її затримали та доставили до місцевого відділку поліції.
Провокації бойовиків: останні новини
- На Донбасі російські найманці провели навчання з бойовою стрільбою, попри заборону та домовленості.
- За 13 жовтня окупанти понад 300 разів порушили режим тиші.
- Бойовика, який здійснював розвідку залишених позицій ЗСУ з вогнепальною зброєю, затримали та допитали.
- До слова, танкіста-бойовика з угруповання "Дизель", який обстрілював українських військових, засудили до 8 років.