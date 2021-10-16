Затримання відбулось на одному з блок-постів. Жительку Луганська запідозрили у злочинній діяльності, коли перевіряли її документи.

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Для цього використовували базу даних. У ній підтвердилось, що жінка може бути причетною до бойовиків. Її затримали та доставили до місцевого відділку поліції.

Довідка. Підозрюють, що вона вчинила злочин, передбачений статтею про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань.

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