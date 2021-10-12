Мужчина получал денежное вознаграждение за участие в соответствующей "организации". Кроме этого, министерство обороны России наградило его медалью "За возвращение Крыма".
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Дарницкий суд Киева приговорил боевика к 5 годам лишения свободы. При принятии решения учли признание вины, раскаяние, разоблачение других лиц и содействие раскрытию преступления.
Учитывая эти факторы, суд решил освободить члена "самообороны Крыма" от того, чтобы он отбывал наказание с испытательным сроком на 3 года.
По информации "Радио Свободы", речь идет о Михаиле Кондратьеве. В то же время пока ни он, ни сторона защиты не готовы комментировать приговор. По предварительной информации, мужчина находится в базе украинского сайта "Миротворец".
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Незаконные действия боевика
- Боевик вступил в "самооборону Крыма" в феврале 2014 года.
- Он принимал активное участие под зданием Верховного Совета Крыма 26 февраля 2014 года.
- Также мужчина сотрудничал с оккупантами, передавая им информацию о перемещении украинских самолетов над воздушным пространством Крыма.