Мужчина получал денежное вознаграждение за участие в соответствующей "организации". Кроме этого, министерство обороны России наградило его медалью "За возвращение Крыма".

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Дарницкий суд Киева приговорил боевика к 5 годам лишения свободы. При принятии решения учли признание вины, раскаяние, разоблачение других лиц и содействие раскрытию преступления.

Учитывая эти факторы, суд решил освободить члена "самообороны Крыма" от того, чтобы он отбывал наказание с испытательным сроком на 3 года.

Напомним! Экс-военного задержали 28 августа 2021 года. Ему объявили подозрение за участие в деятельности непредусмотренного законом вооруженного формирования.

По информации "Радио Свободы", речь идет о Михаиле Кондратьеве. В то же время пока ни он, ни сторона защиты не готовы комментировать приговор. По предварительной информации, мужчина находится в базе украинского сайта "Миротворец".

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Незаконные действия боевика