Чоловік отримував грошову винагороду за участь у відповідній "організації". Окрім цього, міністерство оборони Росії нагородило його медаллю "За повернення Криму".

До теми На Херсонщині спіймали ексвійськового: брав участь у "самообороні Криму"

Дарницький суд Києва засудив бойовика до 5 років позбавлення волі. Під час ухвалення рішення врахували визнання провини, розкаяння, викриття інших осіб та сприяння розкриттю злочину.

Враховуючи ці чинники, суд вирішив звільнити члена "самооборони Криму" від того, щоб він відбував покарання з випробувальним терміном на 3 роки.

Нагадаємо! Ексвійськового затримали 28 серпня 2021 року. Йому оголосили підозру за участь в діяльності непередбаченого законом збройного формування.

За інформацією "Радіо Свободи", мовиться про Михайла Кондратьєва. Водночас наразі ні він, ні сторона захисту не готові коментувати вирок. За попередньою інформацією, чоловік перебуває в базі українського сайту "Миротворець".

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