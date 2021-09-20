Затриманому вже оголосили про підозру слідчі Нацполіції. Чоловіку інкримінують державну зраду та участь у незаконному збройному формуванні.
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Чоловік співпрацював з окупантами у 2014 році
Правоохоронці встановили, що ексвійськовий у 2014 році співпрацював з окупантами Він передав представникам держави-агресорки інформацію щодо переміщення українських літаків над повітряним простором Крим.
Раніше СБУ затримала російського пропагандиста
Зазначимо, що нещодавно СБУ затримала російського пропагандиста, якого ловили майже рік. Чоловіка викрили ще у 2020 році, оголосили йому про підозру та він утік. Поки підозрюваний переховувався від слідства, він продовжив свою злочинну діяльність через соцмережі. Затримати його вдалось у Борисполі.
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Коротко про гучні затримання людей, що співпрацювали з окупантами:
- Шевченківський районний суд Чернівців заочно засудив до 10 років позбавлення волі бойовика терористичної організації "ДНР". Він воював проти України на Донбасі.
- А у Луганську працювало велике підприємство харчової промиловості, яке платило податки в казну окупантів.
- Ще на початку вересня СБУ затримала колишнього бойовика. Йому повідомили про підозру.