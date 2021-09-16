СБУ встановила, що завод діяв 2,5 роки. За цей час підприємство поповнило бюджет окупантів на суму близько 19 мільйонів російських рублів.

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Причетні так звані "чиновники" бойовиків

Слідчі СБУ встановили, що організатори схеми – власники великого підприємства харчової промисловості у Луганську. У 2015 році його перереєстрували у так званій "ЛНР" і працювали "за правилами окупантів".

Серед фігурантів оборудки є:

колишній "заступник міністра промисловості та торгівлі ЛНР",

директор,

двоє топменеджерів підприємства.

Як завозили техніку і вивозили продукцію

На початку окупації завод припинив свою роботу. Щоб відновити виробництво, фігуранти завозили обладнання і харчові інгредієнти з неокупованої частини України.

Для цього вони використовували механізм так званого "перерваного транзиту": необхідні товари постачали з підконтрольної Україні території начебто покупцям у Прибалтиці, які у свою чергу перепродавали їх "партнерам" у Закавказзі.

Вантажі направлялися транзитом через Росію неконтрольованою ділянкою українсько-російського кордону. Далі вони завозилися до тимчасово окупованої території Луганської області. Готову продукцію збували на окупований територіях та в Росії.

Нещодавно На Донбасі СБУ відпрацювала "теракт на залізничному вокзалі"

Служба безпеки України повідомила чотирьом організаторам схеми про підозру за частиною 4 статті 110-2 – фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України, скоєного організованою групою осіб та у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Їх оголошено у розшук.

Триває досудове розслідування.

Зверніть увагу! Нещодавно закінчилося слідство щодо колишнього "заступника міністра палива та енергетики так званої "ДНР". Прокурори скерували до суду обвинувальний акт: йому інкримінують участь у терористичній організації.