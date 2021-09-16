СБУ установила, что завод действовал 2,5 года. За это время предприятие пополнило бюджет оккупантов на сумму около 19 миллионов российских рублей.

Тем временем На Луганщине разыскивают маньяка, который убил тетю и товарища

Причастны так называемые "чиновники" боевиков

Следователи СБУ установили, что организаторы схемы – владельцы крупного предприятия пищевой промышленности в Луганске. В 2015 году его перерегистрировали в так называемой "ЛНР" и работали "по правилам оккупантов".

Среди фигурантов сделки есть:

бывший "заместитель министра промышленности и торговли ЛНР",

директор,

двое топ-менеджеров предприятия.

Как завозили технику и вывозили продукцию

В начале оккупации завод прекратил свою работу. Чтобы возобновить производство, фигуранты завозили оборудование и пищевые ингредиенты из неоккупированной части Украины.

Для этого они использовали механизм так называемого "прерванного транзита": необходимые товары поставляли с подконтрольной Украине территории якобы покупателям в Прибалтике, которые в свою очередь перепродавали их "партнерам" в Закавказье.

Грузы направлялись транзитом через Россию по неконтролируемому участку украинско-российской границы. Далее они завозились на временно оккупированную территорию Луганской области. Готовую продукцию сбывали на оккупированный территориях и в России.

Недавно На Донбассе СБУ отработала "теракт на железнодорожном вокзале"

Служба безопасности Украины сообщила четырем организаторам схемы о подозрении по части 4 статьи 110-2 – финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, совершенного организованной группой лиц и в крупном размере Уголовного кодекса Украины. Они объявлены в розыск.

Продолжается досудебное расследование.

Обратите внимание! Недавно закончилось следствие в отношении бывшего заместителя министра топлива и энергетики так называемой "ДНР". Прокуроры направили в суд обвинительный акт: ему инкриминируют участие в террористической организации.