Задержанному уже объявили о подозрении следователи Нацполиции. Мужчине инкриминируют государственную измену и участие в незаконном вооруженном формировании.
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Мужчина сотрудничал с оккупантами в 2014 году
Правоохранители установили, что экс-военный в 2014 году сотрудничал с оккупантами. Он передал представителям государства-агрессора информацию о перемещении украинских самолетов над воздушным пространством Крыма.
Ранее СБУ задержала российского пропагандиста
Отметим, что недавно СБУ задержала российского пропагандиста, которого ловили почти год. Мужчину разоблачили еще в 2020 году, объявили ему о подозрении и он сбежал. Пока подозреваемый скрывался от следствия, он продолжил свою преступную деятельность через соцсети. Задержать его удалось в Борисполе.
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Коротко о громких задержаниях людей, сотрудничавших с оккупантами:
- Шевченковский районный суд Черновцов заочно приговорил к 10 годам лишения свободы боевика террористической организации "ДНР". Он воевал против Украины на Донбассе.
- А в Луганске работало крупное предприятие пищевой промышленности, которое платило налоги в казну оккупантов.
- Еще в начале сентября СБУ задержала бывшего боевика. Ему сообщили о подозрении.