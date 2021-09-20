Задержанному уже объявили о подозрении следователи Нацполиции. Мужчине инкриминируют государственную измену и участие в незаконном вооруженном формировании.

К теме Агента ФСБ, собиравшего разведданные против ВСУ, приговорили к 8 годам: что о нем известно

Мужчина сотрудничал с оккупантами в 2014 году

Правоохранители установили, что экс-военный в 2014 году сотрудничал с оккупантами. Он передал представителям государства-агрессора информацию о перемещении украинских самолетов над воздушным пространством Крыма.

Ранее СБУ задержала российского пропагандиста

Отметим, что недавно СБУ задержала российского пропагандиста, которого ловили почти год. Мужчину разоблачили еще в 2020 году, объявили ему о подозрении и он сбежал. Пока подозреваемый скрывался от следствия, он продолжил свою преступную деятельность через соцсети. Задержать его удалось в Борисполе.

Читайте также Луганский боевик отсидел в российской тюрьме и вернулся по приговору в Украину

Коротко о громких задержаниях людей, сотрудничавших с оккупантами: