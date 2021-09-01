Чоловік у травні 2014 року почав співпрацювати з російськими окупантами. Він вступив до складу незаконного збройного формування на Донбасі.

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Злочини бойовика

Слідство встановило, що бойовик з вогнепальною зброєю охороняв позиції терористів. Також він збирав інформацію про позиції підрозділів українських військових. За це окупанти платили бойовику.

Зловмисник відбув покарання в Росії

Бойовик зазнав поранення та поїхав до Росії лікуватись. Він розраховував отримати російське громадянство. Мовляв, "за заслуги". Проте натомість отримав тюремний термін за незаконні оборудки з наркотиками.

Коли чоловік відбув покарання, то повернувся в Україну. Потім його затримали контррозвідники СБУ.

Бойовик мав зброю

У чоловіка знайшли бойові гранати із запалами. Встановили координати розташування схрону із бойовими засобами ураження.

Зрештою, бойовика визнали винним за участь у терористичній організації та зберіганні боєприпасів. Йому дали 8 років в'язниці.

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