Він продовжив обіймати "посаду" так званого "виконувача обов'язків прокурора" міста Севастополя. Здійснював так звану діяльність без підпорядкування Генеральній прокуратурі України.

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Офіс генпрокурора підозрює в держзраді експрокурора

Прокурори Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора повідомили про підозру в державній зраді колишньому працівнику органів прокуратури України.

За даними слідства, ексначальник відділу прокуратури міста Севастополя:

у березні 2014 року погодився на пропозицію обійняти посаду виконувача обов'язків прокурора Севастополя без підпорядкування Генпрокуратурі;

будучи співробітником органів прокуратури України з 2001 року, він допомагав у проведенні підривної діяльності проти України представникам спецслужб, правоохоронних та інших органів держвлади Росії;

а також в незаконному утворенні та функціонуванні в Севастополі системи органів державної влади Росії.

Після цього, згідно з указом Президента Росії, від 2 травня 2014 року, його призначили так званим "керівником" незаконно створеного окупаційного органу "прокуратура города Севастополя", де він продовжив здійснення функцій "керівника" окупаційного органу та організовував його діяльність до жовтня 2018 року.

Наразі експрацівник органів прокуратури України є держрадником юстиції 2 класу органів прокуратури Росії та очолює прокуратуру Республіки Адигея,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Наразі прокурори та слідчі продовжують збирати докази причетності представників влади та службових осіб збройних сил Росії до:

розв'язання і ведення війни проти України;

вчинення інших злочинів, що призвели до окупації Криму.

Коротко про останні справи Офісу генпрокурора проти окупантів