Спеціальне розслідування щодо чиновника завершили. Справу скерують до суду.

До речі Прокуратура хоче оскаржити домашній арешт Медведчука

Пропонував гроші і погрожував

Представник керівного складу Чорноморського флоту 3 березня 2014 року приїхав до військового містечка Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України. Він схиляв офіцерський склад військової частини до вчинення державної зради. Серед його методів були і вмовляння, і підкуп та навіть погрози.

Зокрема, примушував добровільно здати зброю:

  • командира великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський",
  • заступника командира Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України,
  • начальника штабу Південної Військово-морської бази ВМС ЗСУ,
  • командира п'ятої бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ.

Він змушував їх перейти на бік ворога та сприяти підривної діяльності проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Військового підозрюють у:

  • пособництві у вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурюванні до державної зради,
  • пособництві у веденні агресивної війни.

Останні справи щодо держзради: коротко

  • 8 вересня завершили розслідування щодо двох суддів. Після окупації півострова у 2014 році вони зрадили присязі на вірність народу України та обійняли посади у незаконно створених судових органах Росії. Наразі їм загрожує позбавленням волі на строк від 12 до 15 років.
  • 8 липня до суду направили справу проти заступника командувача чорноморського флоту. Йому інкримінують державну зраду, посягання на територіальну цілісність України, планування, підготовку, розв'язування і ведення агресивної війни.
  • 21 липня суд виніс вирок – українець, який шпигував на користь Росії, проведе у в'язниці 8 років за державну зраду. Він збирав дані про розробки вітчизняного військового озброєння у ракетобудівній галузі.