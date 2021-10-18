Спеціальне розслідування щодо чиновника завершили. Справу скерують до суду.

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Пропонував гроші і погрожував

Представник керівного складу Чорноморського флоту 3 березня 2014 року приїхав до військового містечка Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України. Він схиляв офіцерський склад військової частини до вчинення державної зради. Серед його методів були і вмовляння, і підкуп та навіть погрози.

Зокрема, примушував добровільно здати зброю:

командира великого десантного корабля "Костянтин Ольшанський",

заступника командира Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України,

начальника штабу Південної Військово-морської бази ВМС ЗСУ,

командира п'ятої бригади надводних кораблів ВМС ЗСУ.

Він змушував їх перейти на бік ворога та сприяти підривної діяльності проти України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління СБУ.

Військового підозрюють у:

пособництві у вчиненні дій з метою зміни меж території та державного кордону України, підбурюванні до державної зради,

пособництві у веденні агресивної війни.

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