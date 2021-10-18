Специальное расследование в отношении чиновника завершили. Дело направят в суд.
Кстати Прокуратура хочет обжаловать домашний арест Медведчука
Предлагал деньги и угрожал
Представитель руководящего состава Черноморского флота 3 марта 2014 года приехал в военный городок Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины. Он склонял офицерский состав воинской части к совершению государственной измены. Среди его методов были и уговоры, и подкуп и даже угрозы.
В частности, заставлял добровольно сдать оружие:
- командира большого десантного корабля "Константин Ольшанский",
- заместителя командира Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины,
- начальника штаба Южной военно-морской базы ВМС ВСУ,
- командира пятой бригады надводных кораблей ВМС ВСУ.
Он заставлял их перейти на сторону врага и способствовать подрывной деятельности против Украины.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.
Военного подозревают в:
- пособничестве в совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательстве к государственной измене,
- пособничестве в ведении агрессивной войны.
Последние дела по госизмене: кратко
- 8 сентября завершили расследование в отношении двух судей. После оккупации полуострова в 2014 году они изменили присяге на верность народу Украины и заняли должности в незаконно созданных судебных органах России. Сейчас им грозит лишением свободы на срок от 12 до 15 лет.
- 8 июля в суд направили дело против заместителя командующего черноморского флота. Ему инкриминируют государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины, планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны.
- 21 июля суд вынес приговор – украинец, который шпионил в пользу России, проведет в тюрьме 8 лет за государственную измену. Он собирал данные о разработках отечественного военного вооружения в ракетостроительной отрасли.