Специальное расследование в отношении чиновника завершили. Дело направят в суд.

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Предлагал деньги и угрожал

Представитель руководящего состава Черноморского флота 3 марта 2014 года приехал в военный городок Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины. Он склонял офицерский состав воинской части к совершению государственной измены. Среди его методов были и уговоры, и подкуп и даже угрозы.

В частности, заставлял добровольно сдать оружие:

командира большого десантного корабля "Константин Ольшанский",

заместителя командира Южной военно-морской базы ВМС Вооруженных Сил Украины,

начальника штаба Южной военно-морской базы ВМС ВСУ,

командира пятой бригады надводных кораблей ВМС ВСУ.

Он заставлял их перейти на сторону врага и способствовать подрывной деятельности против Украины.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Главного следственного управления СБУ.

Военного подозревают в:

пособничестве в совершении действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, подстрекательстве к государственной измене,

пособничестве в ведении агрессивной войны.

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