К счастью, на инцидент быстро отреагировали сотрудники Службы безопасности Украины. Они разоблачили должностных лиц в значительных нарушениях экологического законодательства.

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Как происходило загрязнение реки

Производство экономило на ремонте и модернизации очистных сооружений и сливало тонны опасных отходов в Северский Донец. А чтобы не платить экологический налог в полном объеме, должностные лица занижали объемы вредных выбросов.

По заключению проведенной экспертизы, уровень содержания железа в воде превышает допустимый уровень в 15 раз, азота аммонийного – в 5 раз. Задокументировано и значительное превышение нефтепродуктов, магния, сульфатов, фосфатов и др.

По данным следствия, только за полгода химическое производство нанесло окружающей среде ущерб на сумму свыше 270 тысяч гривен,

– говорится в сообщении СБУ.

Какое наказание светит нарушителям закона

Сейчас одному из руководителей сообщили о подозрении по статье 242 о нарушении правил охраны вод. Если вину мужчины докажут в суде, ему может грозить: