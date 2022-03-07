Об этом он рассказал в эфире канала Рада. Также глава Луганской области подчеркнул, что постоянно идут обстрелы.

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Гуманитарной катастрофы нет, но есть проблемы

Прежде всего Сергей Гайдай подчеркнул, что почти ежедневно удается отправлять эвакуационными поездами по 2 тысячи человек. С оккупантами, по его мнению, договариваться о гуманитарных коридорах вообще нет смысла. Он увидел, как они соблюдают договоренности, на примере Мариуполя.

Также глава ОВА добавил, что уже начали получать гуманитарные грузы с западной Украины. Их будут распределять между населенными пунктами.

Конечно, есть проблемы. Некоторые люди просто сидят по 3–4 суток без света, воды, но нет туда доступа просто,
добавил он.

Кроме того, Сергей Гайдай поблагодарил каждого ремонтника, который героически выходит на работу и пытается наладить инфраструктуру после вражеских обстрелов.

ВСУ

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