Про це він розповів в ефірі каналу Рада. Також голова Луганської ОВА підкреслив, що постійно йдуть обстріли.

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Гуманітарної катастрофи нема, але є проблеми

Передовсім Сергій Гайдай підкреслив, що майже щодня вдається відправляти евакуаційними потягами по 2 тисячі людей. З окупантами, на його думку, домовлятися про гуманітарні коридори узагалі немає сенсу. Він побачив, як вони дотримуються домовлень на прикладі Маріуполя.

Також голова ОВА додав, що вже почали отримувати гуманітарні вантажі із західної України. Їх розподілятимуть між населеними пунктами.

Звісно, що є проблеми. Деякі люди просто сидять по 3 – 4 доби без світла, води, але немає туди доступу просто,

– додав він.

Крім того, Сергій Гайдай подякував кожному ремонтнику, який героїчно виходить на роботу та намагається налагодити інфраструктуру після ворожих обстрілів.

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