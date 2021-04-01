Дома в кровати: на Луганщине нашли опасного преступника, который бросил гранату в полицию
На Луганщине мужчина бросил в полицейских гранату и скрылся. В области объявили спецоперацию. Впоследствии злоумышленника нашли в его доме, он прятался в кровати.
Источник:Фейсбук Татьяны Погукай
По словам пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяны Погукай, спецназовцы во время спецоперации задержали злоумышленника, который бросил гранату в полицейских.
Читайте также Бросил в полицейских гранату и убежал: на Луганщине ищут опасного преступника
Злоумышленника поймали
Правоохранители разыскали и задержали 39-летнего жителя города Рубежное. Бойцы КОРДа нашли его в собственной квартире – мужчина прятался в коробе кровати.
Правоохранители открыли в отношении злоумышленника уголовное производство. Сейчас мужчину доставили в изолятор временного содержания, там с ним будут проводить следственные действия до избрания меры пресечения.
К слову, мужчина ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но приговором суда ему назначили условное наказание.
Мужчина бросил в полицейских гранату: что известно
- Утром 1 апреля наряд патрульной полиции возле гаражного кооператива в Рубежном остановил для проверки документов водителя мопеда.
- Мужчина, увидев полицейских, бросил в них гранату и скрылся с места происшествия.
- К счастью, от взрыва гранаты правоохранители не пострадали.
- Впоследствии ввели специальную полицейскую операцию для установления местонахождения и задержания правонарушителя. Личный состав полиции Луганщины подняли по тревоге.
Поделиться новостью