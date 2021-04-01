На Луганщине мужчина бросил в полицейских гранату и скрылся. В области объявили спецоперацию. Впоследствии злоумышленника нашли в его доме, он прятался в кровати.

По словам пресс-секретаря полиции Луганской области Татьяны Погукай, спецназовцы во время спецоперации задержали злоумышленника, который бросил гранату в полицейских.

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Злоумышленника поймали

Правоохранители разыскали и задержали 39-летнего жителя города Рубежное. Бойцы КОРДа нашли его в собственной квартире – мужчина прятался в коробе кровати.

Правоохранители открыли в отношении злоумышленника уголовное производство. Сейчас мужчину доставили в изолятор временного содержания, там с ним будут проводить следственные действия до избрания меры пресечения.

К слову, мужчина ранее уже был неоднократно судим за совершение тяжких преступлений, но приговором суда ему назначили условное наказание.

Мужчина бросил в полицейских гранату: что известно