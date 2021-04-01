В городе Рубежном мужчина бросил в полицейских гранату и скрылся от них на мопеде. В области объявили спецоперацию и подняли личный состав полиции по тревоге.

В полиции отмечают: мужчина может нести опасность и уже имел судимость. Сейчас его разыскивают и объявили спецоперацию "Сирена". Смотрите еще Говорил, что застрелит и убежал: неизвестный угрожал студентам возле общежития в Луцке Почему мужчина бросил гранату и убежал Наряд патрульной полиции отрабатывал ориентировку в районе гаражного кооператива

Для проверки документов патрульные остановили водителя мопеда.

Однако, мужчина, увидев полицейских, бросил в их сторону гранату и скрылся.

Установлено, что водитель – 39-летний местный житель. Он был ранее судим за совершение аналогичного преступления, но получил условный срок наказания.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Полиция обращается к гражданам с просьбой быть осторожными. Если же вы владеете информацией о месте пребывания этого мужчины, сообщите ее в полицию по номеру 102. Криминальная хроника минувших суток: что произошло Украину всколыхнула новость о том, что во Львове нашли мертвой 19-летнюю студентку Дарью Косенок. По данным правоохранителей, девушку ножом убил ее парень. Подробнее об этом убийстве по ссылке.

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