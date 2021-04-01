У місті Рубіжному чоловік кинув у поліцейських гранату і втік від них на мопеді. В області оголосили спецоперацію і підняли особовий склад поліції за тривогою.

У поліції зазначають: чоловік може нести небезпеку і вже мав судимість. Наразі його розшукують і оголосили спецоперацію "Сирена". Дивіться ще Казав, що застрелить і втік: невідомий погрожував студентам біля гуртожитку в Луцьку Чому чоловік кинув гранату і втік Наряд патрульної поліції відпрацьовував орієнтування в районі гаражного кооперативу

Для перевірки документів патрульні зупинили водія мопеду.

Втім, чоловік, побачивши поліцейських, кинув в їхній бік гранату та втік.

Встановлено, що водій – 39-річний місцевий мешканець. Він раніше судимий за скоєння аналогічного злочину, але отримав умовний термін покарання.

На місці інциденту події працює слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Поліція звертається до громадян з проханням бути обережними. Якщо ж ви володієте інформацією про місце перебування цього чоловіка, повідомте її до поліції за номером 102. Кримінальна хроніка минулої доби: що відбулося Україну сколихнула новина про те, що у Львові знайшли мертвою 19-річну студентку Дар'ю Косенок. За даними правоохоронців, дівчину ножем вбив її хлопець. Детальніше про це вбивство за посиланням.

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