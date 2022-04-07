Оккупанты умышленно лишают регион учреждений здравоохранения. Они не хотят, чтобы раненые имели шанс выжить.

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От Рубежанской больницы остались руины

Как сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай, российские оккупанты в частности сильно повредили Рубежанскую больницу.

До прихода "русского мира" это было современное медицинское учреждение с высокотехнологичным оборудованием. Однако сейчас от больницы – одни руины.

Что осталось от Рубежанской больницы / Фото из фейсбука Сергея Гайдая

Оккупанты обвиняют в разрушениях ВСУ

Медицинское учреждение расположено в части города, которую временно оккупировали российские военные. Оккупанты снимают в больнице пропагандистские видео, обвиняя в разрушениях украинских солдат.

Гайдай отметил, что главный врач медучреждения якобы подыгрывает кадыровцам. Однако сам знает, кто и когда совершил такие разрушения.

"Больницы мы отстроим, а предатели почувствуют на себе действие закона о коллаборантах. Победим", – подчеркнул руководитель Луганской ОВА.

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