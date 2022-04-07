Так будет возможность уберечь себя и своих родных. Об этом сказал глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай.
Важно Не медлите: людей призывают выезжать из Луганщины, пока есть возможность
Гуманитарные коридоры
По его словам, уже сегодня, 7 апреля, запланирована эвакуация жителей:
- Попасной;
- Горной общины;
- Северодонецка;
- Лисичанска;
- Рубежного.
В именно эти населенные пункты привезут еду, воду и средства первой необходимости. Заметим, каждый день людей вывозят бесплатно – к поездам, далее железнодорожным сообщением в безопасные регионы Украины.
Земляки, эвакуируйтесь! Шансов спасти себя и родных от российской смерти с каждым днем все меньше. Обезопасьте себя и родных,
– подчеркнул Гайдай.
Места сборов для эвакуации
Если вы и ваши родные намерены эвакуироваться, в ОВА назвали места сбора:
- Северодонецк – проспект Химиков, 28;
- Лисичанск – ГТВ (РТИ), 40 лет Победы; улица Сосюры, 324, ГСЧС;
- Попасная – улица Первомайская, 42;
- Горное – улица Гагарина, 13а;
- Нижнее – Парковая, 13;
- Рубежное – улица Чехова, 11
Важно – Жителей трех областей призвали эвакуироваться: смотрите видео