Об этом рассказал Сергей Гайдай, глава Луганской ОВА в эфире 24 каналу. Он также сказал, что некоторые из местных боятся ехать, а кому-то кажется, что пройдет.

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"Но когда начинаются мощные обстрелы и прилетает в соседний дом, или на улице днями лежат погибшие, которых мы не можем забрать из-за плотных обстрелов – все же решаются на эвакуацию и ищут возможности", – говорит Гайдай.

Поэтому еще раз подчеркиваю, не медлите, потому что мы не знаем, сколько еще у нас времени, чтобы вывезти всех желающих. Мы будем делать это до тех пор, пока у нас будет такая возможность,

– срезюмировал глава Луганской ОВА.

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