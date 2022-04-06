Про це розповів Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА у ефірі 24 каналу. Він також сказав, що дехто із місцевих боїться їхати, а комусь здається, що мине.

Читайте також: Ворог обстріляв Лисичанськ, – голова Луганської ОВА прогнозує спробу наступу окупантів

"Але коли починаються потужні обстріли і прилітає у сусідній будинок, чи на вулиці днями лежать загиблі, яких ми не можемо забрати через щільні обстріли – все ж наважуються на евакуацію і шукають можливості," – говорить Гайдай.

Тому ще раз наголошую, не зволікайте, бо ми не знаємо скільки ще у нас часу, аби вивезти всіх охочих. Ми будемо робити це доти, доки матитемо таку можливість,

– зрезюмував очільник Луганської ОВА.

Російські окупанти обстріляли Лисичанськ: дивіться відео



