Так буде можливість вберегти себе та своїх рідних. Про це сказав очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.
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Гуманітарні коридори
За його словами, вже сьогодні, 7 квітня, запланована евакуація мешканців:
- Попасної;
- Гірської громади;
- Сєвєродонецька;
- Лисичанська;
- Рубіжного.
До саме цих населених пунктів привезуть їжу, воду та засоби першої необхідності. Зауважимо, щодня людей вивозять безкоштовно – до поїздів, далі залізничним сполученням до безпечних регіонів України.
Земляки, евакуюйтесь! Шансів врятувати себе та рідних від російської смерті з кожним днем все менше. Убезпечте себе та рідних,
– наголосив Гайдай.
Місця зборів для евакуації
Якщо ви та ваші рідні мають намір евакуюватися, в ОВА назвали місця збору:
- Сєверодонецьк – проспект Хіміків, 28;
- Лисичанськ – ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;
- Попасна – вулиця Первомайська, 42;
- Гірське – вулиця Гагаріна, 13а;
- Нижнє – Паркова, 13;
- Рубіжне – вулиця Чехова, 11.
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