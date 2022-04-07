Так буде можливість вберегти себе та своїх рідних. Про це сказав очільник Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Гуманітарні коридори

За його словами, вже сьогодні, 7 квітня, запланована евакуація мешканців:

Попасної;

Гірської громади;

Сєвєродонецька;

Лисичанська;

Рубіжного.

До саме цих населених пунктів привезуть їжу, воду та засоби першої необхідності. Зауважимо, щодня людей вивозять безкоштовно – до поїздів, далі залізничним сполученням до безпечних регіонів України.

Земляки, евакуюйтесь! Шансів врятувати себе та рідних від російської смерті з кожним днем все менше. Убезпечте себе та рідних,

– наголосив Гайдай.

Місця зборів для евакуації

Якщо ви та ваші рідні мають намір евакуюватися, в ОВА назвали місця збору:

Сєверодонецьк – проспект Хіміків, 28;

– проспект Хіміків, 28; Лисичанськ – ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС;

– ГТВ (РТІ), 40 років Перемоги; вулиця Сосюри, 324, ДСНС; Попасна – вулиця Первомайська, 42;

– вулиця Первомайська, 42; Гірське – вулиця Гагаріна, 13а;

– вулиця Гагаріна, 13а; Нижнє – Паркова, 13;

– Паркова, 13; Рубіжне – вулиця Чехова, 11.

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