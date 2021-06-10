В мае 2014 года луганчанин организовал преступную группу, в состав которой вошли сразу 12 человек. Сам мужчина находился в так называемой "казацкой национальной гвардии Всевеликого войска Донского имени Платова".

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У боевиков был целый арсенал оружия

Боевики раздобыли оружие – автомат Калашникова, пистолеты Макарова, пулемет и снайперскую винтовку. На преступления они выезжали сразу несколькими машинами.

Злоумышленники силой удерживали людей

В июле 2014 года злоумышленники, одетые в камуфляж, напали на жителя Лисичанска. У мужчины отобрали 30 тысячи гривен и автомобиль. Пострадавшего избили и прострелили ногу из пистолета. Жертве нападающих удалось на ходу выпрыгнуть из багажника автомобиля, в котором его везли. После этого мужчина попал в больницу.

Похожим образом они совершили нападение на еще 5 жителей Лисичанска и Попаснянского района. Их удерживали силой и заставляли рыть окопы и траншеи.

Важно! Подозреваемым инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, незаконное обращение с огнестрельным оружием, похищение людей и незаконное лишение их свободы, совершение разбойного нападения, угон автотранспорта, создание не предусмотренных законом вооруженных формирований и нарушение законов и обычаев войны. Всех участников банды объявлено в розыск.

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Деятельность группировки остановили в конце июля 2014 года

Деятельность преступников остановили в конце июля 2014 года, когда эту территорию украинские военные освободили от оккупантов.