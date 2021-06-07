В СБУ отметили, что в 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины.

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Схрон обустроили под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка возле Славянска.

Правоохранители изъяли из тайника

23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;

11 реактивных противотанковых гранат РПГ;

более 4 тысяч патронов калибра 5,45.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства. Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к обустройству хранилища и незаконному обороту оружия.

К слову, мероприятия по выявлению и обезвреживанию опасного арсенала проводили сотрудники управления СБУ в Сумской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.



СБУ ликвидировала в Донецкой области схрон с оружием, оставленный боевиками / Фото СБУ

Предыдущие случаи обнаружения схрона оружия на Донбассе