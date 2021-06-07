В СБУ отметили, что в 2014 году арсенал заложила группировка российских наемников для диверсионно-террористической деятельности на территории Украины.
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Схрон обустроили под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка возле Славянска.
Правоохранители изъяли из тайника
- 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами;
- 11 реактивных противотанковых гранат РПГ;
- более 4 тысяч патронов калибра 5,45.
Сейчас продолжаются следственные действия в рамках начатого уголовного производства. Правоохранители работают над установлением лиц, причастных к обустройству хранилища и незаконному обороту оружия.
К слову, мероприятия по выявлению и обезвреживанию опасного арсенала проводили сотрудники управления СБУ в Сумской области под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил.
СБУ ликвидировала в Донецкой области схрон с оружием, оставленный боевиками / Фото СБУ
Предыдущие случаи обнаружения схрона оружия на Донбассе
- Пограничники 21 мая нашли в заброшенном здании на Донбассе тайник оружия и боеприпасов пророссийских боевиков.
- А 14 мая в Краматорском районе в лесу обнаружили целый арсенал оружия времен Второй мировой войны. Чтобы обнаружить все снаряды, спасателям и саперам понадобилось 3 дня.