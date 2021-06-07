У СБУ зазначили, що у 2014 році арсенал заклало угруповання російських найманців для диверсійно-терористичної діяльності на території України.
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Схрон облаштували під фундаментом покинутого помешкання у селі Стародубівка поблизу Слов'янська.
Правоохоронці вилучили зі схованки
- 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами;
- 11 реактивних протитанкових гранат РПГ;
- понад 4 тисяч патронів калібру 5,45.
Наразі тривають слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження. Правоохоронці працюють над встановленням осіб, причетних до облаштування сховища та незаконного обігу зброї.
До слова, заходи із виявлення та знешкодження небезпечного арсеналу проводили співробітники управління СБУ у Сумській області під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил.
СБУ ліквідувала на Донеччині схрон зі зброєю, залишений бойовиками / Фото СБУ
Попередні випадки виявлення схрону зброї на Донбасі
- Прикордонники 21 травня знайшли у покинутій будівлі на Донеччині сховок зброї та боєприпасів проросійських бойовиків.
- А 14 травня у Краматорському районі в лісі виявили цілий арсенал зброї часів Другої світової війни. Аби виявити усі снаряди, рятувальникам і саперам знадобилося 3 дні.