Що відомо про сховок бойовиків
Схрон з військовими засобами ураження знайшли у покинутій будівлі в одному з населених пунктів Донеччини. Це трапилося за 17 кілометрів від лінії розмежування.
До теми Росія посилює підготовку бойовиків на Донбасі: дані розвідки
Зауважимо, інформацію щодо можливого місця схрону, прикордонники здобули заздалегідь.
Прикордонники Краматорського загону особливу увагу приділяють безпеці цивільного населення, яке мешкає в населених пунктах біля лінії розмежування. Адже бойовики під час деокупації захопленої частини Донбасу залишили по собі велику кількість тайників зі зброєю та боєприпасами,
– розповіли у Міністерстві внутрішніх справ.
Яку зброю вилучили зі схрону
- 800 грамів тротилу,
- понад 2 тисячі набоїв калібру 5,45 міліметра,
- 101 набій калібру 7,62 міліметра,
- 80 набоїв – 12,7 міліметра,
- 3 гранати Ф-1,
- гранату РГД-5,
- 2 постріли до РПГ-7,
- 2 тротилові шашки загальною вагою 600 грамів.
За цим фактом у поліцію направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення. Мовиться про статтю щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
На Донеччині прикордонники виявили схрон зброї / Фото МВС