Что известно о тайнике боевиков

Тайник с военными средствами поражения нашли в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области. Это случилось в 17 километрах от линии разграничения.

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Заметим, информацию о возможном месте тайника пограничники получили заранее.

Пограничники Краматорского отряда особое внимание уделяют безопасности гражданского населения, которое живет в населенных пунктах возле линии разграничения. Ведь боевики во время деоккупации захваченной части Донбасса оставили после себя большое количество тайников с оружием и боеприпасами,
– рассказали в Министерстве внутренних дел.

Какое оружие изъяли из тайника

  • 800 граммов тротила,
  • более 2 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра,
  • 101 патрон калибра 7,62 миллиметра,
  • 80 патронов 12,7 миллиметра,
  • 3 гранаты Ф-1,
  • гранату РГД-5,
  • 2 выстрела в РПГ-7,
  • 2 тротиловые шашки общим весом 600 граммов.

По данному факту в полицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Речь идет о статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.


В Донецкой области пограничники обнаружили тайник оружия / Фото МВД