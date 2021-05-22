Что известно о тайнике боевиков

Тайник с военными средствами поражения нашли в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области. Это случилось в 17 километрах от линии разграничения.

К теме Россия усиливает подготовку боевиков на Донбассе: данные разведки

Заметим, информацию о возможном месте тайника пограничники получили заранее.

Пограничники Краматорского отряда особое внимание уделяют безопасности гражданского населения, которое живет в населенных пунктах возле линии разграничения. Ведь боевики во время деоккупации захваченной части Донбасса оставили после себя большое количество тайников с оружием и боеприпасами,

– рассказали в Министерстве внутренних дел.

Какое оружие изъяли из тайника

800 граммов тротила,

более 2 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра,

101 патрон калибра 7,62 миллиметра,

80 патронов 12,7 миллиметра,

3 гранаты Ф-1,

гранату РГД-5,

2 выстрела в РПГ-7,

2 тротиловые шашки общим весом 600 граммов.

По данному факту в полицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Речь идет о статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.



В Донецкой области пограничники обнаружили тайник оружия / Фото МВД