Что известно о тайнике боевиков
Тайник с военными средствами поражения нашли в заброшенном здании в одном из населенных пунктов Донецкой области. Это случилось в 17 километрах от линии разграничения.
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Заметим, информацию о возможном месте тайника пограничники получили заранее.
Пограничники Краматорского отряда особое внимание уделяют безопасности гражданского населения, которое живет в населенных пунктах возле линии разграничения. Ведь боевики во время деоккупации захваченной части Донбасса оставили после себя большое количество тайников с оружием и боеприпасами,
– рассказали в Министерстве внутренних дел.
Какое оружие изъяли из тайника
- 800 граммов тротила,
- более 2 тысяч патронов калибра 5,45 миллиметра,
- 101 патрон калибра 7,62 миллиметра,
- 80 патронов 12,7 миллиметра,
- 3 гранаты Ф-1,
- гранату РГД-5,
- 2 выстрела в РПГ-7,
- 2 тротиловые шашки общим весом 600 граммов.
По данному факту в полицию направили сообщение об обнаружении признаков уголовного правонарушения. Речь идет о статье о незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
В Донецкой области пограничники обнаружили тайник оружия / Фото МВД