За три дні розкопок у лісі на Донеччині знайшли майже пів тисячі снарядів Другої світової
У Краматорському районі в лісі виявили цілий арсенал зброї часів Другої світової війни. Аби виявити усі снаряди, рятувальникам і саперам знадобилося три дні.
Джерело:ДСНС
Перші вибухонебезпечні знахідки люди виявили біля села Брусівки в лісі. До житлового району звідти відстань 2 кілометри.
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Після того, як рятувальники отримали перше повідомлення, то вирушили на обстеження території. Витратити на дослідження зазначеної ділянки довелося три дні.
Та дії не були даремними, а арсенал знайденого виявився чималим: загалом відкопали 480 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Снаряди згодом знищили / Фото ДСНС
Оскільки вже почався сезон городніх робіт, у ДСНС закликали людей бути вкрай обережними. І також надали інструкцію, як поводитися після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не чіпати знахідку;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати туди сторонніх осіб, доки не прибудуть спеціалісти;
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