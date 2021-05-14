У Краматорському районі в лісі виявили цілий арсенал зброї часів Другої світової війни. Аби виявити усі снаряди, рятувальникам і саперам знадобилося три дні.

Перші вибухонебезпечні знахідки люди виявили біля села Брусівки в лісі. До житлового району звідти відстань 2 кілометри.

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Після того, як рятувальники отримали перше повідомлення, то вирушили на обстеження території. Витратити на дослідження зазначеної ділянки довелося три дні.

Та дії не були даремними, а арсенал знайденого виявився чималим: загалом відкопали 480 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.



Снаряди згодом знищили / Фото ДСНС

Оскільки вже почався сезон городніх робіт, у ДСНС закликали людей бути вкрай обережними. І також надали інструкцію, як поводитися після виявлення підозрілого предмета:

припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;

в жодному випадку не чіпати знахідку;

організувати охорону небезпечного місця;

не допускати туди сторонніх осіб, доки не прибудуть спеціалісти;

Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся його. Негайно відійдіть на безпечну відстань, тим самим шляхом, яким ви йшли. Опісля повідомте рятувальників за номером 101 або поліцію за номером 102.