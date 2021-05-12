На пляжі в курортній Кириливці знайшли міну: фото
Рятувальники 11 травня виявили протитанкову міну на пляжі Кирилівки Запорізької області. Піротехніки вилучили та знешкодили небезпечну знахідку.
Джерело:ДСНС
Протягом цього ж дня працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій отримали аналогічний виклик. Ще одну міну було знайдено поблизу села Зелений Гай.
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На пляжі в Кирилівці виявили протитанкову міну
Піротехніки ДСНС 11 травня виявили і знешкодили 2 вибухонебезпечні предмети в Запорізькій області. Протитанкову міну ТМ-42 часів минулих війн група розмінування виявила на березі Азовського моря в Кирилівці.
Протитанкова міна на пляжі в Кирилівці / Фото ДСНС
Також рятувальникам вдалося знешкодити одну мінометну міну 82-міліметрового калібру, яка збереглася з часів попередніх війн. Її виявили мешканці під час земляних робіт у лісосмузі за селом Зелений Гай Василівського району.
У ДСНС закликали людей бути вкрай обережними під час проведення земляних робіт. І також надали інструкцію, як поводитися після виявлення підозрілого предмета:
- припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
- в жодному випадку не рухати знахідку;
- організувати охорону небезпечного місця;
- не допускати туди сторонніх осіб, особливо дітей, доки не прибудуть спеціалісти;
- не пересувати, не нагрівати, не розбирати потенційно небезпечну річ.
Мертвий крокодил на пляжі в Кирилівці
На початку травня 2021 року на пляжі в курортній Кирилівці виявили труп крокодила. Рештки тварини лежали на піску біля Азовського моря.
Фото мертвої рептилії опублікував один з інстаграм-користувачів. "Гуляли по пляжі, натрапили на труп крокодила, будьмо обережніші цьогоріч", – написав автор світлини.
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