Спасатели 11 мая обнаружили противотанковую мину на пляже Кирилловки Запорожской области. Пиротехники изъяли и обезвредили опасную находку.

В течение этого же дня работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям получили аналогичный вызов. Еще одну мину было найдено вблизи села Зеленый Гай.

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На пляже в Кирилловке обнаружили противотанковую мину

Пиротехники ГСЧС 11 мая обнаружили и обезвредили 2 взрывоопасных предмета в Запорожской области. Противотанковую мину ТМ-42 времен прошлых войн группа разминирования обнаружила на берегу Азовского моря в Кирилловке.



Противотанковая мина на пляже в Кирилловке / Фото ГСЧС

Также спасателям удалось обезвредить одну минометную мину 82-миллиметрового калибра, которая сохранилась со времен предыдущих войн. Ее обнаружили жители во время земляных работ в лесополосе за селом Зеленый Гай Васильевского района.

В ГСЧС призывали людей быть крайне осторожными во время проведения земляных работ. И также предоставили инструкцию, как вести себя после обнаружения подозрительного предмета:

прекратить любые работы в районе опасного места;

ни в коем случае не двигать находку;

организовать охрану опасного места;

не допускать туда посторонних лиц, особенно детей, пока не прибудут специалисты;

не передвигать, а не нагревать, не разбирать потенциально опасную вещь.

Мертвый крокодил на пляже в Кирилловке

В начале мая 2021 года на пляже в курортной Кирилловке обнаружили труп крокодила. Остатки животного лежали на песке возле Азовского моря.

Фото мертвой рептилии опубликовал один из инстаграм-пользователей. "Гуляли по пляжу, наткнулись на труп крокодила, будем осторожны в этом году", – написал автор фотографии.

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