Винтовка, пистолет, патроны: на Луганщине у мужчины изъяли арсенал
В Луганской области полицейские получили вызов по домашнему насилию. Однако приехав на место, правоохранители обнаружили у местного жителя немалый арсенал оружия.
Источник:Полиция Луганской области
Инцидент произошел в Лисичанске. Патрульные сначала в доме, куда и прибыли на вызов, наткнулись на боевую винтовку. Однако на этом находки не завершились.
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У 61-летнего мужчины было еще немало оружия и боеприпасов.
В частности, изъяли:
- карабин СКС с патронами к нему,
- РПГ-7В, РПГ-22,
- стартовый и маршевый двигатели для многократного отстрела гранат,
- газовый пистолет,
- магазин к АК,
- защитный кожух для отстрела.
Все это мужчина спрятал в погребе на своем дворе.
Владелец арсенала пока будет находиться под стражей
Правоохранители начали уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Владельца арсенала задержали, сейчас он будет находиться под стражей. Пока следователи выясняют, откуда мужчина взял столько оружия и зачем оно ему понадобилось.
Смотрите на фото, что нашли у жителя Лисичанска / Фото Нацполиции:
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