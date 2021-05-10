В Луганской области полицейские получили вызов по домашнему насилию. Однако приехав на место, правоохранители обнаружили у местного жителя немалый арсенал оружия.

Инцидент произошел в Лисичанске. Патрульные сначала в доме, куда и прибыли на вызов, наткнулись на боевую винтовку. Однако на этом находки не завершились.

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У 61-летнего мужчины было еще немало оружия и боеприпасов.

В частности, изъяли:

карабин СКС с патронами к нему,

РПГ-7В, РПГ-22,

стартовый и маршевый двигатели для многократного отстрела гранат,

газовый пистолет,

магазин к АК,

защитный кожух для отстрела.

Все это мужчина спрятал в погребе на своем дворе.

Владелец арсенала пока будет находиться под стражей

Правоохранители начали уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Владельца арсенала задержали, сейчас он будет находиться под стражей. Пока следователи выясняют, откуда мужчина взял столько оружия и зачем оно ему понадобилось.

Смотрите на фото, что нашли у жителя Лисичанска / Фото Нацполиции: