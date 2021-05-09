ВМС США задержали судно без опознавательных знаков с партией российского оружия на борту
В Аравийском море крейсер ВМС США задержал судно без опознавательных знаков. На его борту обнаружили российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.
Источник:Твиттер пятого флота ВМС США
Американские военные сейчас пытаются выяснить место отправления партии оружия и лиц, которым она предназначалась.
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Большая партия оружия на судне без опознавательных знаков
Задержание произошло в северной части Аравийского моря. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия.
Среди изъятого оружия:
- десятки российских противотанковых управляемых ракет;
- тысячи китайских штурмовых винтовок;
- сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов;
- оптические прицелы.
Отмечается также, что экипаж судна уже допросили и отпустили.
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