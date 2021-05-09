В Аравийском море крейсер ВМС США задержал судно без опознавательных знаков. На его борту обнаружили российские противотанковые ракеты, а также китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.

Американские военные сейчас пытаются выяснить место отправления партии оружия и лиц, которым она предназначалась. Читайте также Проверка боеготовности: Пентагон в мае запустит межконтинентальную баллистическую ракету Большая партия оружия на судне без опознавательных знаков Задержание произошло в северной части Аравийского моря. На судне без опознавательных знаков находилась крупная партия оружия. Среди изъятого оружия: десятки российских противотанковых управляемых ракет;

тысячи китайских штурмовых винтовок;

сотни пулеметов, снайперских винтовок и гранатометов;

оптические прицелы. Отмечается также, что экипаж судна уже допросили и отпустили. Laid out on the deck of @USSMonterey



Cache of seized weapons included: dozens of advanced Russian-made anti-tank guided missiles; 1000s of Chinese Type 56 assault rifles; 100s of PKM machine guns, sniper rifles & rocket-propelled grenades launchers. Plus advanced optical sights pic.twitter.com/U00EB74XEf — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021