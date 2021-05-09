В Аравійському морі крейсер ВМС США затримав судно без розпізнавальних знаків. На його борту виявили російські протитанкові ракети, а також китайські штурмові гвинтівки, кулемети та гранатомети.

Американські військові наразі намагаються з'ясувати місце відправлення партії зброї та осіб, яким вона призначалася. Читайте також Перевірка боєготовності: Пентагон у травні запустить міжконтинентальну балістичну ракету Велика партія зброї на судні без розпізнавальних знаків Затримання відбулося у північній частині Аравійського моря. На судні без розпізнавальних знаків знаходилася велика партія зброї. Серед вилученої зброї: десятки російських протитанкових керованих ракет;

тисячі китайських штурмових гвинтівок;

сотні кулеметів, снайперських гвинтівок і гранатометів;

оптичні приціли. Зазначається також, що екіпаж судна вже допитали та відпустили. Laid out on the deck of @USSMonterey



Cache of seized weapons included: dozens of advanced Russian-made anti-tank guided missiles; 1000s of Chinese Type 56 assault rifles; 100s of PKM machine guns, sniper rifles & rocket-propelled grenades launchers. Plus advanced optical sights pic.twitter.com/U00EB74XEf — U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) May 8, 2021