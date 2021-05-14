В Краматорском районе в лесу обнаружили целый арсенал оружия времен Второй мировой войны. Чтобы выявить все снаряды, спасателям и саперам понадобилось три дня.

Первые взрывоопасные находки люди обнаружили возле села Брусовка в лесу. До жилого района оттуда расстояние 2 километра.

Обратите внимание На пляже в курортной Кирилловке нашли мину: фото

После того, как спасатели получили первое сообщение, отправились на обследование территории. Потратить на исследование указанного участка пришлось три дня.

И действия не были напрасными, а арсенал найденного оказался большим: всего нашли 480 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.



Снаряды уничтожили / Фото ГСЧС

Поскольку уже начался сезон огородных работ, в ГСЧС призывали людей быть крайне осторожными. И также предоставили инструкцию, как вести себя после обнаружения подозрительного предмета:

прекратить любые работы в районе опасного места;

ни в коем случае не трогать находку;

организовать охрану опасного места;

не допускать туда посторонних лиц, пока не прибудут специалисты;

Если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не прикасайтесь. Немедленно отойдите на безопасное расстояние, тем же путем, которым вы шли. После сообщите спасателям по номеру 101 или полиции по номеру 102.