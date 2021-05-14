За три дня раскопок в лесу на Донетчине нашли почти полтысячи снарядов Второй мировой
В Краматорском районе в лесу обнаружили целый арсенал оружия времен Второй мировой войны. Чтобы выявить все снаряды, спасателям и саперам понадобилось три дня.
Источник:ГСЧС
Первые взрывоопасные находки люди обнаружили возле села Брусовка в лесу. До жилого района оттуда расстояние 2 километра.
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После того, как спасатели получили первое сообщение, отправились на обследование территории. Потратить на исследование указанного участка пришлось три дня.
И действия не были напрасными, а арсенал найденного оказался большим: всего нашли 480 взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.
Снаряды уничтожили / Фото ГСЧС
Поскольку уже начался сезон огородных работ, в ГСЧС призывали людей быть крайне осторожными. И также предоставили инструкцию, как вести себя после обнаружения подозрительного предмета:
- прекратить любые работы в районе опасного места;
- ни в коем случае не трогать находку;
- организовать охрану опасного места;
- не допускать туда посторонних лиц, пока не прибудут специалисты;
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