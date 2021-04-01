В механизированной бригаде имени князя Романа Великого состоялись учения танковых резервов. Военные совершенствовали мастерство в контрнаступлении.

В штабе отметили, что танковые подразделения в соответствии с Минскими договоренностями отведены от линии соприкосновения и уже длительное время не принимают участия в боевых действиях.

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Мы постоянно поддерживаем боевую готовность нашего подразделения, тренируем личный состав действовать в реальной боевой обстановке и практикуем проведение занятий на незнакомой местности,

– отметил руководитель занятий.

Танкисты провели учения

По легенде учений, враг прорвал оборону, а пехотинцы вынуждены были отступить. Танкисты по тревоге, получили приказ совершить марш в район ожидания с последующим выходом на огневые рубежи.

Во время разведки боем, "панцирники" определили главные силы противника и заставили его выявить себя. Когда тот "засветился" в бой вступили основные силы танкового резерва.

Условный враг не сдавался и осуществлял поражение артиллерией. Танкисты, каждый раз получая новые команды о смене обстановки, в условиях боя молниеносно отреагировали – отошли, чтобы найти слабое место в обороне врага, и вернуть утраченные позиции.

Для безопасного отхода танкисты применили дымовую завесу, чтобы ввести в заблуждение противника, замаскировали свои действия. Как результат, танковое подразделение, осуществив перегруппировку, контратаковало врага с другого фланга, где наступление было наименее ожидаемый.

Пока длился бой, от удара с неба танкистов прикрывали зенитчики, ведь угрозы следует ожидать не только с земли, но и с воздуха. Слаженного мощного огневого натиска украинских сил враг не выдержал.

Обратите внимание! Танкисты бригады имени князя Романа Великого трижды становились лучшим танковым подразделением Украины и дважды защищали честь Украины на международных танковых соревнованиях.

На Луганщине состоялись учения танковых резервов / Фото пресс-службы ООС