О новой партии оставленной техники на Луганщине рассказали в Государственной пограничной службе Украины.

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На Луганщине деморализованные рашисты сбежали от украинских пограничников и военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, груженный гранатами и патронами и зенитную установку.

Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не тем способом, который врагу понравится,

– пишут пограничники.

В то же время отмечается, что они, вместе с другими составляющими сил обороны, продолжают чистить украинскую землю от вражеской нечисти.

На Луганщине россияне разбежались, оставив трофеи украинским защитникам / Фото Государственная пограничная служба Украины

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