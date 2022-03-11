О новой партии оставленной техники на Луганщине рассказали в Государственной пограничной службе Украины.
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На Луганщине деморализованные рашисты сбежали от украинских пограничников и военнослужащих Вооруженных сил Украины.
Враг оставил защитникам Украины трофейный ГАЗ-66, груженный гранатами и патронами и зенитную установку.
Патроны и гранаты мы постараемся вернуть, но не тем способом, который врагу понравится,
– пишут пограничники.
В то же время отмечается, что они, вместе с другими составляющими сил обороны, продолжают чистить украинскую землю от вражеской нечисти.
На Луганщине россияне разбежались, оставив трофеи украинским защитникам / Фото Государственная пограничная служба Украины
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