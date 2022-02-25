О том, что под завалами может находиться женщина, спасатели узнали от родственников владелицы дома. После этого на место происшествия отправились бойцы ГСЧС.
Смотрите также Ахтырку обстреляли "Ураганами": среди раненых есть дети
Поскольку после разрыва снаряда начался пожар, поисковую операцию спасатели начали с тушения того, что осталось от жилья.
Россияне обстреливают мирных украинцев
Уничтожен дом в Старобельске / Фото ГСЧС Луганщины
Российские оккупанты, которые не в состоянии захватить крупные украинские города и проконтролировать их, прибегли к тактике наступления диверсионными группами.
Кроме того, вражеская артиллерия днем 25 февраля начала нагло обстреливать жилые кварталы Харькова, Ворзеля и продолжила удары по гражданскому населению на Луганщине и Донетчине. По словам мэра Мариуполя, захватчики палят по городу из "Градов".
Что происходит на фронте
- По словам советника руководителя Офиса Президента, российские оккупанты пытаются наступать в направлении Дымер – Иванков на Киевщине, но им мешают механизированные части ВСУ.
- Украинские защитники уничтожили несколько вертолетов врага и по меньшей мере одну колонну боевой техники.
- В ОПУ говорят, что Киев готовится к обороне. Наиболее опасными участками фронтов Арестович назвал северо-западу от Киева, где продолжаются бои в Гостомеле, Ворзеле и Буче.
- На черниговском направлении ВСУ заставили оккупантов отступить. Захватчики накапливают резервы.
- Перегруппировываются российские военные и в Сумской области.
- Остановили попытку наступления украинцы и в Харькове.