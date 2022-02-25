О том, что под завалами может находиться женщина, спасатели узнали от родственников владелицы дома. После этого на место происшествия отправились бойцы ГСЧС.

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Поскольку после разрыва снаряда начался пожар, поисковую операцию спасатели начали с тушения того, что осталось от жилья.

Россияне обстреливают мирных украинцев

російські окупанти обстріляли Старобільськ

Уничтожен дом в Старобельске / Фото ГСЧС Луганщины

Российские оккупанты, которые не в состоянии захватить крупные украинские города и проконтролировать их, прибегли к тактике наступления диверсионными группами.

Кроме того, вражеская артиллерия днем 25 февраля начала нагло обстреливать жилые кварталы Харькова, Ворзеля и продолжила удары по гражданскому населению на Луганщине и Донетчине. По словам мэра Мариуполя, захватчики палят по городу из "Градов".

Что происходит на фронте

  • По словам советника руководителя Офиса Президента, российские оккупанты пытаются наступать в направлении Дымер – Иванков на Киевщине, но им мешают механизированные части ВСУ.
  • Украинские защитники уничтожили несколько вертолетов врага и по меньшей мере одну колонну боевой техники.
  • В ОПУ говорят, что Киев готовится к обороне. Наиболее опасными участками фронтов Арестович назвал северо-западу от Киева, где продолжаются бои в Гостомеле, Ворзеле и Буче.
  • На черниговском направлении ВСУ заставили оккупантов отступить. Захватчики накапливают резервы.
  • Перегруппировываются российские военные и в Сумской области.
  • Остановили попытку наступления украинцы и в Харькове.