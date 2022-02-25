О том, что под завалами может находиться женщина, спасатели узнали от родственников владелицы дома. После этого на место происшествия отправились бойцы ГСЧС.

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Поскольку после разрыва снаряда начался пожар, поисковую операцию спасатели начали с тушения того, что осталось от жилья.

Россияне обстреливают мирных украинцев

Уничтожен дом в Старобельске / Фото ГСЧС Луганщины

Российские оккупанты, которые не в состоянии захватить крупные украинские города и проконтролировать их, прибегли к тактике наступления диверсионными группами.

Кроме того, вражеская артиллерия днем 25 февраля начала нагло обстреливать жилые кварталы Харькова, Ворзеля и продолжила удары по гражданскому населению на Луганщине и Донетчине. По словам мэра Мариуполя, захватчики палят по городу из "Градов".

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